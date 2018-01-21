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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

21 Ocak 2018 19:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bahçeli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.

 

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