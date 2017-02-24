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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP’li başkanı ziyaret etti

Toplu açılışlar için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’nın MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHPli başkanı ziyaret etti

24 Şubat 2017 19:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Cengiz Ergün tarafından Büyükşehir Belediyesi girişinde karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları Rabia işaretiyle selamladı. Yaklaşık bir saat süren ikili görüşme basına kapalı olarak gerçekleşirken ziyaret esnasında Cumhurbaşkanlığı korumaları bina önünde bekleyen çocuklara oyuncak ve satranç takımları dağıttı.

TÜGVA üyelerinden destek

Çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Başkan buraya’ şeklinde tezahüratta bulundu. Bu arada Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler de pankart ve dövizlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 19 Mayıs Stadyumundan helikopterle Manisa'dan ayrıldı. 

 

Aykut Yeniçağ - Ceren Atmaca - Önder Aydın - Sadık Cangel - Sinan Yeniçeri

Etiketler: Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, manisa, MHP


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