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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiyi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiyi tebrik etti

04 Mayıs 2017 23:13

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Soner Demirtaş’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.  

Caner Ünver

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Milli güreşçi, Soner Demirtaş, tebrik


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