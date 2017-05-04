Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiyi tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Soner Demirtaş’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Caner Ünver
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Soner Demirtaş’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Caner Ünver
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Milli güreşçi, Soner Demirtaş, tebrik