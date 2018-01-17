Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Irmak Ayşe İstek ve ailesiyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kızı ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

Telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Irmak Ayşe’nin heyecanı gözlerinden okundu. Ayşe Irmak’a Ankara’ya neden gelmediğini sordu ve “Yozgat’a geldim ama o gün çok kar vardı sen üşürsün diye baban seni eve götürmüş” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Irmak Ayşe ve ailesini Külliye'ye beklediğini ve heyecanlanmaya başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kız ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irmak Ayşe’nin babası ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından bugün de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Ayşe Irmak ile telefonda görüştü. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Irmak Ayşe’ye hayatında başarı dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyareti sonrası kendisini ve ailesini de davet ederek görüşmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüğü için mutlu olduğunu söyleyen 4 yaşındaki Irmak Ayşe ise heyecanlı olduğunu söyleyerek Pazartesi günü Ankara’ya gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini dile getiren minik kız, "Cumhurbaşkanımızın yanına gidip onunla görüşeceğim” dedi.

Ayşe Irmak’ın babası Ziya İstek ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a teşekkür ederek, “İnanın bizim beklemediğimiz bir olaydı. Kızımızın çocukluktan beri sürekli takip ettiği adını sayıklıyordu ve görmek istiyordu. Yozgat’a geldiği zamanda göremediği için de çok ağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun dün akşam bizi aradı. Mutlu olduk, bizi onure etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi bizi de davet etti, Pazartesi günü de gidip kendisini göreceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göremediği için üzülen Irmak Ayşe İstek ve ailesi, Pazartesi günü Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir