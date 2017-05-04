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Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Özge'nin babasını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,5 aylık prematüre doğduktan sonra bacağı kesilen ve babası tarafından yapılan 150 liralık düzenekle yürümeyi 3 yaşında öğrenebilen minik Özge’nin babası Ali İhsan Yıldırım’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, aileye her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Özgenin babasını aradı

04 Mayıs 2017 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Özge'nin babasını aradı - Tıkla İzle

Antalya’da alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, 6,5 aylık prematüre doğduktan sonra bacağı kesilen 3 yaşındaki kızına yürümeyi, 150 liraya kendi elleriyle yaptığı düzenekle öğretti. Evin tavanına asılan düzenekte babasıyla günde 2 saat çalışan Özge, 3 yaşında yürümeyi öğrendi. Kızının yanlış iğne sonucu bacağını kaybettiğini iddia ederek hukuk mücadelesi başlatan Baba Ali İhsan Yıldırım’ın sesini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duydu.

Cumhurbaşkanı telefonla aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ve minik kızın durumunun basında yer almasının ardından bugün saat 10.30 sıralarında aileyi ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yi cep telefondan arayarak baba Ali İhsan Yıldırım’la görüştü. Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunup, gerekli yardımın yapılacağını söyledi.
Yıldırım, Erdoğan'ın kaç çocuğu olduğunu sorması üzerine "2 çocuğum var, ellerinizden öperler. Oğlum okulda" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Onun da gözlerinden öpüyorum. Hanımefendiye selamlarımı iletiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hakan bey her zaman yanınızda" ifadelerini kaydetti.
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizden bir isteğiniz var mı?" sorusu üzerine "Hukuki destek istiyorum" yanıtını verdi. Erdoğan bu isteğe "Yanınızdaki belediye başkanımız aynı zamanda avukat. Kendisi hukukçu olduğu için süreci takip edecekler. Biz de Hakan kardeşimizi takip edeceğiz" cevabını verdi.

Suat Metin

 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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