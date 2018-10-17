Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, askeri kıta selamlandı. Erdoğan, heyetlerin takdim edildiği karşılama töreninin ardından mevkidaşı Dodon ile ikili görüşmeye geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmenin ardından Moldova'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük temasları kapsamında Dodon ile gerçekleştireceği ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Temasları kapsamında Cumhuriyet Nişanı'nın tevcih edileceği Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasının hizmete açılış törenine katılacak. Erdoğan daha sonra Moldova Cumhurbaşkanı Dodon tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Hükümet Binasında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile de bir araya gelecek ve daha sonra da anlaşmaların imzalanması törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşlik edecek.

