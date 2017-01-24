Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam ediyor. Tanzanya’daki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik’in başkenti Maputo’ya geldi. Mozambik Anıtı’na çelenk bırakacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maputo’daki temasları kapsamında Filipe Nyusi ile gerçekleştireceği baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Mozambik Cumhurbaşkanı işe Türkiye-Mozambik İş Forumu’na katılacak olan Erdoğan, temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrılacak.

Erdoğan’a Mozambik temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek.