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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambikte

24 Ocak 2017 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik’te - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam ediyor. Tanzanya’daki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik’in başkenti Maputo’ya geldi. Mozambik Anıtı’na çelenk bırakacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maputo’daki temasları kapsamında Filipe Nyusi ile gerçekleştireceği baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Mozambik Cumhurbaşkanı işe Türkiye-Mozambik İş Forumu’na katılacak olan Erdoğan, temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrılacak.

Erdoğan’a Mozambik temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek. 


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