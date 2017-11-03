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Cumhurbaşkanı Erdoğan, müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği 7039 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7040 sayılı kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanunu onayladı

03 Kasım 2017 08:19

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yalpan yazılı açıklamada, 7039 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 7040 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: erdoğan, müftülere nikah kıyma yetkisi

 

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