Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: '18 ay erken bitirilecek'

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale oto yolu kule-kazık çakımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan Başbakan Yıldırım, son 10 yılda dünyada yapılan 10 projenin 6 tanesini Türkiye’nin yaptığına dikkat çekerek, “Türkiye’ye de bu yakışır. Dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü. Çanakkale’ye de bu yakışır. Hayırlı olsun. Yedi düvele burada 'dur' dedik. Artık hizmet zamanı dedik. Çanakkale’yi hava yoluyla, deniz yoluyla ve nihayet o güzel gerdanlığıyla geçecek bu eseri de Çanakkale'mize armağan ediyoruz. Bu yap-işlet-devret projesi. Yani bizim bütçemizle yapılmıyor. Kore ve Türk firmaları. Bakın, Türkiye’nin ekonomisi için efendim sıkıntılar var diyenlere bu proje en güzel cevabı veriyor. İşte finansmanın yüzde 70’i yabancı bankalardan olmak üzere Türk bankalarıyla sağlandı. Türkiye’ye güveni gösteren budur. 2 milyar 700 milyon avrodan fazla talep geldi. Talep edenlerin bir kısmını da almadık. Bu Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Türkiye emin adımlarla 2023’e yürümeye devam edecek” dedi.

"Afrin'de terör örgütünün paçavraları indirildi"

Son olarak kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin şehir merkezinin tamamen kontrol altına alındığının müjdesini bir kez daha paylaşarak, “Dün Çanakkale’de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik. Bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istikbal ve istiklalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale’nin büyüklüğü ile sınır ötesi operasyon karşılaştırılamaz ama bu aynı ruhtur. Karşımızda imansızlar vardı ama bizim Mehmetçiklerimiz imanıyla yürüdü. Şehadete yürüdüler. Ve şunu da biliyorlardı: 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz.' Birkaç gündür şunu söylüyorum. Artık Afrin için zafer yakın diyordum. Bu sabah Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu ile Afrin’e girdi. Terör örgütünün paçavraları indirildi. Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu’nun bayrağı direklere çekildi. O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Ne oldu, işe yaradı mı? 15 Temmuz'da işe yaradı mı? Şimdi de terör örgütüne asla kaptırmayacağız. Sınırlarımızda atışlar oldu. Ama netice alamadılar. Milletimiz bir asır sonra yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum” diye konuştu.

"3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi"

Çanakkale’nin Türkiye’nin küllerinden yeniden doğduğu yer olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Çanakkale Osmanlı’nın içinden yeni bir filizin boy vermesine vesile olmuştur. Biz buraya nereden geldik, biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekarelik bir devletti Osmanlı. Küçüldü, küçüldü ve 780 bin kilometrekareye düştü. Buradan asla düşürtmeyeceğiz. Kaptırmayacağız. Yok PKK imiş, yok paralel devletmiş, şuymuş onların inlerine gireceğiz dedik. Kaçacak delik aradılar. Suriye’ye kaçtılar, yine kovaladık. 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Çanakkale bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham kaynağıdır. Ecdadımızın burada ortaya koyduğu mücadeleden çok büyük dersler vardık. Hiç endişe etmeyin. Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Çanakkale demek yokluklar, zorluklar karşısında yılmamak demektir. Çanakkale demek gördüğü onca vahşete karşı adalet ve insanlıktan vazgeçmemek demektir. Vatanımıza, hürriyetimize bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. Geçmişte verilen istiklal mücadelesi kavranmadan ülkemizin yeni istiklal mücadelesi kavranamaz. Bunun için her fırsatta gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Çanakkale’ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyoruz. Çanakkale bizim ilham kaynağımız. İstikamet kaynağımız."

"Şehitlerimizin gözleri arkada kalmadı"

Çanakkale şehitlerinin gözlerinin arkada kalmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Analar ciğerparelerini kına yakarak Çanakkale‘ye gönderdiler. ‘Git oğlum, git, ya gazi ol ya şehit...’ Şu analara bakın! Bu milletin anaları iftihar edilecek anneler. Onlar bu toprakların bağımsız olmasını arzuluyordu. Bu milletin güven içinde, huzur, refah barış içinde yaşamasını arzu ediyorlardı. Türkiye’nin büyük düşünmesini, büyük bir ülke olmasını, tarihine, omuzlarında taşıdığı ağır sorumluluğa yaraşır bir devlet olmasını arzu ediyorlardı. Şehitlerimizin gözleri arkada kalmadı. Çanakkale kahramanlarına vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Türkiye’yi 3,5 kat büyüterek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyoruz. İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Milli gelirimizin 11 bin dolara çıkarak Türkiye’yi dünyanın ilk yirmi ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayiinde 15 yıl evvelkisiyle mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş bir Türkiye var. 'Hasta adam' diyorlardı. Bize hasta diyenler şimdi hasta oldu. Daha iyi olacak. Burada bugün dev bir yatırımın kule kazıklarını çakıyoruz. İşte bugün bir taraftan onların canlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştiriyoruz. Dedelerimiz, bütün imkansızlıklara rağmen, tarihin akışını değiştiren, dünya tarihine altın harflerle nakşedilen bir destan yazmışlardı. İşte biz de 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz. Birçok açıdan rekorların köprüsüdür. Bu önemli projeyi planladığı şekilde hayata geçiren hükümetimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mimarından mühendisine teşekkür ediyorum. Burada cebimizden para çıkmayacak. Yapan, işleten ve sonra devreden bir ekonomi anlayışıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun bitiş tarihi sözleşmeye göre 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık. 18 ay erken bitirerek, inşallah 18 Mart 2022’de köprüyü açacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inşaatı ve çevre tanzimi tamamlanan Kilitbahir Kalesini Türk turizmine kazandırıyoruz. Bir diğer projemiz ise Alçıtepe Camii’dir. 7 ayda kısa sürede bitirilen bu cami hem bölgeyi ziyarete gelen, hem Çanakkaleli kardeşlerimizin ibadet ihtiyacını karşılayacak. Kapalı alanları, eğitim alanları, abdesthanesiyle adeta külliyeyi andıran bu eserin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah bize hep birlikte 1915 Çanakkale Köprüsünü açmayı nasip etsin diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.