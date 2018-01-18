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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Müslüm Baba gibi' demişti, işte o çocuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu şiirin ardından "Nasıl da ciğerden okuyor rahmetli Müslüm baba gibi" dediği 12 yaşındaki Abdulkerim Yıldız ülkenin en iyi hafızlardan biri olmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüm Baba gibi demişti, işte o çocuk

18 Ocak 2018 10:09

13 Ocak 2018 Cumartesi günü partisinin 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Bingöl’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 15 Temmuz ile ilgili yazdığı şiiri ilk kez okuyan ve Erdoğan’ın “Kardeşimizi gördünüz, nasıl da ciğerden okuyor rahmetli Müslüm baba gibi” diye söz ettiği 12 yaşındaki Abdulkerim Yıldız, yaşadığı mutluluğu İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

Gözlerindeki katarak nedeniyle yanlış tedavi sonucu görme kabiliyetini kaybeden Abdulkerim Yıldız, Solhan Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu 1.sınıfta eğitimini sürdürüyor. Okulun tek engelli öğrencisi olan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda Bingöl’de yapılan Ezan’ı güzel okuma yarışmasında bölge birincisi olduğu, tek hayali ise, Türkiye’de en iyi hafızlardan biri olmak istediği öğrenildi.

"GÖRME ENGELİM, ENGEL DEĞİL"

Çevresindeki akranları ile engelinden dolayı vakit geçiremediğini dile getiren Yıldız, “Her türlü eğitimi almak istiyorum. Benim görme engelim bana engel değil, bunun farkındayım. Diğer akranlarım gibi bende okumak istiyorum daha iyi şartlarda ve yerlerde. Türkiye’nin sayılı hafızlarından olmak istiyorum. Benim gibi diğer görme engelli arkadaşlarımla aynı okullarda okumak istiyorum. Görme veya engelli arkadaşlarım olmadığı için yalnız kalıyorum ve sıkılıyorum” dedi.

Partisinin 6. Olağan Kongresi nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü Bingöl’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı 15 Temmuz şiirini okuduğunu aktaran Yıldız," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek benim hayalimdi ve ilk bu şiiri kendisine okudum, beğendi. Cumhurbaşkanımız beğendiği için çok gururlandım. 15 Temmuz şiirini içimden severek yazdım ve beğenildiği için çok mutlu oldum”ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ”

Oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran biri olduğunu belirten Baba Hasan Yıldız, oğlunun hayallerinden birinin Cumhurbaşkanı ile tanışmak olduğunu ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, oğlu Abdulkerim’in isteğini geri çevirmediğini kaydeden baba Yıldız, “Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Bingöl’e geldi. Oğlumun da hayallerinden biri kendisiyle tanışmak ve çok şükür ki nasip oldu. Cumhurbaşkanımız ile görüştüğümüz de, oğlum 15 Temmuz şiiri yazdığını ve ilk olarak kendisine okumak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız da şiiri beğendi ve kongrede okumasını istedi. Abdulkerim, Cumhurbaşkanına hafız olmak istediğini ve daha iyi şartlarda eğitim almak istediğini iletti, sağ olsun başta bakanlar olmak üzere valimize de yardımcı olsunlar diye talimat verdi. Kendisine oğlum adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi

Etiketler: müslüm baba

 

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