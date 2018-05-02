Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında Taşkent’teki temasları sonrasında Buhara’ya geçti. Burada tarihî ve kültürel yerleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de eşlik etti. Gezisinin ilk durağında Nakşibendi yolunun kurucusu Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi hazretlerinin türbesini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden Buharalı imamlardan bilgi aldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de kendileri için ayrılan yerde oturup, okunan Kur’ân-ı kerimi dinledi ve ardından dua etti. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, türbenin içerisindeki medreseleri gezdi. Medresede bakır tabakların içine dua işleyenlerin bulunduğu yere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki kişilerle bir süre sohbet etti, tabakları inceledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a medresenin bahçesindeki ağaçlardan toplanan dut ikram edildi. Burada bir süre oturan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev çifti ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Ark Kalesi’ne ve Poi Kalon Külliyesine de ziyarette bulundu. Özbekistan gezisini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler ziyaretinin ikinci ayağı Güney Kore’ye geçti.