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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti

16 Nisan 2018 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti - Tıkla İzle
 

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