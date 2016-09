Birleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurul görüşmelerine katılmak için beraberindeki heyetle birlikte New York’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı JFK Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Halit Çevik, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve diğer yetkililer karşıladı. Daha sonra New York’ta ikamet edeceği The Peninsula Hotel’e geçen Erdoğan’ı otel girişinde Türk vatandaşları karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York’taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek ve SETA Vakfı’nın düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki temasları kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Dünyamızı Değiştirmek için Evrensel Hamle” temasıyla gerçekleşecek Genel Kurul genel görüşmelerinin resmi açılışına katılacak. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Kalkınma Gündemi’nin kabulünün birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliğe de katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Obama’nın öncülüğünde BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kanada, Almanya, İsveç, Etiyopya, Meksika, Ürdün’ün eş ev sahipliğinde mülteciler konusunda düzenlenecek liderler zirvesine de katılarak, insani krizler ve bunların neden oldukları göç hareketleri ile genelde ülkemizin aktif insani diplomasisi, özelde ülkemizin mülteciler konusunda üstlendiği sorumlulukları vurgulayan bir konuşma yapması bekleniyor. BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Obama ve eşi tarafından verilecek resepsiyona katılacak olan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki temasları kapsamında ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek ve medya kuruluşları temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da New York’a geldi.

Yasin Öztürk