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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikaha şahitlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kızı Esra Zolan’ın nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikaha şahitlik etti

08 Nisan 2018 09:58

EGS Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızı Esra Zolan, Abdullah Tok ile dünya evine girdi. Nikahı Başkan Zolan kıyarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çiftin nikahına şahitlik etti. Nikahta Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve parti yöneticileri eşlik etti. 

Erdoğan, kıyılan nikahın ardından beraberindekilerle dünya evine giren çifte mutluluklar dileyerek, salondan ayrıldı.  

Gökten Ceylan
 

 

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