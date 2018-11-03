Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Bizim andımız...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan and ile ilgili olarak, 'Bizim andımız İstiklal Marşımızdır, ondan daha güçlü bir and olabilir mi?' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Politika kurullarından birisinin bünyesinde, gençlerle ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz. Buradan bu müjdeyi de gençlerimize veriyoruz.

Devletin de toplumun da asli görevi gençleri tanımlamaktan ziyade anlamaya çalışmaktır. Gençlerle sürekli yüz yüze görüşmemiz, konuşmamız şart. Gençlerle buluşmaya hep önem verdim, vermeye de devam ediyorum. Gençlerin endişelerini ortadan kaldıracak politikalar geliştirmek bizim en önemli politikalarımızdan biridir.

''GERİDE KALMAYA MAHKUM OLURUZ''

Gençlerimize yönelik çalışmalarımızın, dünya dönüşürken sabit kalması düşünülemez. Her şeyin öncelikli muhatabının öncelikle gençler olduğu ortada. Gençlerin hızına ayak uyduramazsak geride kalmaya mahkum oluruz. Gençlerimizin kaygılarını tespit edemezsek, yol göstericilik görevini yerine getiremeyiz. Gençlerin gerisinde kalan değil, onlara rota çizen bir anlayışla yürümeliyiz.

Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin, terör, uyuşturucu ve nihilizm tuzağına düşmeyecekleri bir hayatı hazırlamaktır. Gençlerin önündeki engelleri kaldırmanın çabası içinde olacağız. Gençlerin önündeki engelleri kaldırmanın çabası içinde olacağız. Gençlerin hayal dünyasını yasaklarla kısıtlamayı değil, alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz.

''AİLELER EYLEM YAPARDI, HARÇLARI KALDIRDIK''

Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Şimdi niteliği artırmamız lazım. Yurt yatak kapasitemizi 663 bine çıkardık. Niye? Yavrularımız yer bulamıyordu? Onlara yer ayarlayalım dedik. Koğuş sisteminde kalıyorlardı. Hayır dedik, en fazla 3 kişi kalacaklar dedik. Harçlar yüzünden aileler eylem yapardı. Eğitim harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık.

''YA NEDEN KREDİ İSTEMİYORSUN?''

16 yıl önce 45 liracık burs veriliyordu. Şimdi biz bunu ne yaptık? Ocak'tan itibaren lisans öğrencilerine 500, yüksek lisans öğrencilerine bin, doktora öğrencileri ise bin 500 TL alacak. Burs alan sayısı artıyor. Her isteyene kredi burs veriyoruz. Ama gençlerimiz istemiyor. Ya neden istemiyorsun? Faizsiz geri ödüyorsun? Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor? Her müracaat edene burs veya kredi veriliyor.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ HALİNE GELECEK''

218 kütüphaneyi modernize ediyoruz. Millet kıraathanelerini gençlerin istifadesine sunuyoruz. Rami Kışlası'nı Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getireceğiz.

Üniversiteye girişte büyük adaletsizlik sorunu da kat sayı problemiydi. Bu mağdurlardan biri de oğlumdu. Kılık kıyafet meselesini çözerek, üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine son verdik. Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak gençlerimizin sorunla karşılaşmamasını teminat altına aldık. Silahlı Kuvvetler hariç, yargıda, emniyette olsun böyle bir sorun var mı? Yok. Bugün hem Meclis'te, hem kabinede, hem partimizde gençlerimizin önemli hizmetleri var.

Geldiğimizde seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30. Seçilmeyi önce 25, şimdi 18'e indirdik. Ben gencime güveniyorum demektir bu. Bir şeyi görmemiz lazım. Bu insanlar ya tarih bilmiyorlar. Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Öyle bir deha Fatih Sultan Mehmet'e 13-14 yaşında babası padişahlığı verdi. Yaş geliyor 19, 20'ye bir çağı açıp bir çağı kapatıyor. Demek ki bu oluyor.

Bizim andımız İstiklal Marşımızıdır, ondan daha güçlü bir and olabilir mi? Ben Türküm ama Türkçü değilim, böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız.