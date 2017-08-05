Cumhurbaşkanı Erdoğan o mektup karşısında gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığının "Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği" kapanış programına katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce Muhammed El Biltaci'nin Mısır'da şehit edilen 17 yaşındaki kızı Esma için yazdığı mektubun okunduğu videonun gösterimi yapıldı. El Biltaci'nin kızına yazdığı mektubun okunduğu o anları ekranda izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektupta yazanlar karşısında duygularını gizleyemedi. Mektubun seslendirildiği videoyu yanındaki çocuklarla izleyen Erdoğan, bu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak elindeki mendille gözyaşlarını sildi.

Mehmet Başa