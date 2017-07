Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL pazartesi MGK'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma törenlerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde Başkentimizin dört bir köşesinden şu anda Meclisimizin bahçesine teşrif eden sevgili vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Burada bu saatte sizlerle Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük ihanet, işgal ve darbe girişimi olan 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü vesilesiyle buluştuk. 15 temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. O gece yaralanarak gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime sıhhat ve afiyet diliyorum. Türkiye'nin her yerinde darbecilerin karşısında direnerek bu büyük ihanet girişimine geçit vermeyen milletimin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu, hem de nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşadığı ülke, mensubu olduğu millet özelikle de gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor, vakti saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor" ifadelerini kulandı. "15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan ihanet çetesinin, 40 yıllık bir planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik" diyen Erdoğan, "Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi. Benim milletimin elinde silah mı vardı? Benim milletim o alçaklara, o hainlere karşı silahla mı yürüdü? Elindeki bayrağıyla ve yüreğindeki imanı ile yürüdü. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Kurşunu göğsünde durduran bir başka millet de yok. Ne diyor İstiklal Marşımızda 'arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın.' Bu millet, göğsünü siper etti. Tankı yumrukla durduran bir başka millet yok. Tankın egzozun içine fanilasını, tişörtünü sokmak suretiyle onu durduran bir başka zeka da yok. Uçağı, helikopteri yakalamak için hamle yapan bir başka millet yoktur. Ölümün üzerine böylesine cesaretle giden bir başka millet yoktur. Can pazarının ortasında dahi zalimle mazlumla ayırt etme konusunda dünyanın her köşesinde adaletin sembolü olarak kullanılarak o gözleri bağlı mitoloji heykelini utandıracak hassasiyet gösteren bir başka millet yoktur" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Böyle bir milletin mensubu olduğum, böyle bir ülkenin evladı olduğum için her zaman Rabbime hamd ediyorum. Ne diyor şair, 'Ey bütün cihana bedel Türk eli, Açtığın cenklerin yoktur evveli, Tarih bir nehir ki coşkundur seli, Sen ona nispetle umman gibisin, Bir yandan hep böyle taştın köpürdün, Bir yandan cefalı bir ömür sürdün, Fakat ne derece ezildin sen de dün, Şimdi yine tunçtan kalkan gibisin. Ülke ve millet olarak şimdi yine tunçtan bir kalkan gibi hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Öyle mi? 15 Temmuz'u herhangi bir darbe girişimi olmanın ötesinde ihanet kalkışması şeklinde ifade etmemizin bir sebebi var. TBMM, bizim bağımsızlığımız ve demokrasimizin sembolüdür. Bu Meclis, Kurtuluş Savaşını bizzat idare etmiştir. Polatlı'ya kadar yaklaşan düşmanla yapılan savaşta top sesleri duyulurken dahi Meclisimiz görevini sürdürmüştür. Cumhuriyet tarihimiz boyunca pek çok badire yaşamamıza rağmen hiç kimse bu kutlu çatıya el uzatmayı düşünmemiştir."

HALK "İDAM İSTERİZ" DİYE BAĞIRINCA...

"İdam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim ben sizle kanaatimi paylaştım. Hukuk içinde parlamento burada. Parlamentoya gelir ve parlamentodan ben geçeceğine inanıyorum. Parlamentodan geçtiği zaman bana geldiğinde de ben tereddütsüz onaylarım. Çünkü, 250 şehidimizin ve milletimizin burada ahı var. 2 bin 193 gazimizin ahı var ve Hans ne der George ne der ben şahsen buna bakmam, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hatice ne der ona bakarım" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz, bu ihanetini yapanlar böyle alçakça bir cüret göstermişlerdir. Çünkü, onlar ülkenin yönetimine el koymanın çok ötesinde niyetlerle yola çıktılar. Amaçları, ülkemizi ve milletimizi topyekün esir ederek, hem devletimizi hem medeniyetimizi kökten yıkmaktı. Bunun için TBMM, öncelikle hedef aldıkları ve en çok bombaladıkları yer olmuştur. Darbeciler tıpkı milletimizin korkup evlerine saklanacaklarını sandığı gibi, milletvekillerimizin de Meclis'i terk edip kaçacaklarını düşünmüşlerdir. Milletimiz sokaklara ve meydanlara dökülerek ülkesine sahip çıkarken Ankara'da bulunan Meclis Başkanımız ve milletvekillerimiz 23.30'dan itibaren TBMM'de bir araya gelmeye başlamışlardı" ifadelerini kullandı. "Pensilvanya'daki FETÖ, Türkiye'deki temsilcilerini idare edemiyordu" diyen Erdoğan, "Şimdi diyorum ki kimse Pensilvanya'daki bu FETÖ'nün bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaktan çekinmesin. Ne biliyorsa söylesin. Adını anmaktan çekinmesin. Çünkü biz Müslümanlar olarak iki kişi konuşuyorsak üçüncüye hainlerin kim olduğunu anlatmalı ve öğretmeliyiz ki herkes bilsin. Saat 23.15'te de İstanbul Atatürk Havalimanında onbinler vardı ama orada bir siyasetçi vardı o esnada ve o siyasetçi ne yazık ki tankların VIP'in önünden çekilip ondan sonra çıkmayı planladı. Tankların başındakilerle pazarlık yapıldı, tanklar oradan çekildi, ondan sonra 'tankların önüne çıkarım' diyen bu kişi Bakırköy'deki belediye başkanının yanına gitti. Bugün baktım konuşuyor ve konuşurken de hala bu olayı kontrollü bir darbe olarak ifade ediyor. Kimseyi aldatmayalım, bu olaya 'kontrollü darbe' demek gerçekten bir nasipsizliktir. Bu olaya, kontrollü darbe demek nasipsizliğin ötesinde vurdum duymazlıktır. Siz, bu milleti ne zannediyorsunuz. Nasıl kalkar da buna kontrollü darbe dersiniz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Siz, yoksa bu sürecin hala böyle devam etmesini mi istiyorsunuz, kusura bakma OHAL, pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız. Dünyanın değişik yerlerinde bir yerde basit bir mesele oluyor OHAL ilan ediyorlar. Bizim ülkemizde devletimize karşı, devletimizi yıkma operasyonu yapılıyor, 250 kardeşimiz şehit ediliyor, hala kontrollü darbeden bahsediliyor, yazıklar olsun, başka ne diyeceğiz? Söyleyecek fazla söz herhalde gerek yok." İnsansız hava aracı olarak ifade edilen 'drone'un motor arızası nedeniyle bir vatandaşların üzerine düşmesi üzerine vatandaşlara sağlık ekipleri anında müdahale etti. Erdoğan, bunun üzerine, "Sağlıkçılar süratle oraya intikal etsinler bakalım" dedi.

DEVLET BAHÇELİ DE TÖRENDEYDİ

TBMM'deki törenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kahraman konuşma yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, törenlerde şehitler için vatandaşlarla birlikte dua etti. Eski Başbakan Tansu Çiller de törende yer alan isimlerden oldu. Çok sayıda yabancı basın mensubu da Meclis'teki törenlere katılım gösterdi. HDP ve CHP törenlerde yer almadı Protokol konuşmalarının iptal edilmesi nedeniyle törenlere katılmayacağını açıklayan CHP, törenlerde yer almadı. HDP ise 'Eş başkanlarımız olmadığı için katılmıyoruz' gerekçesini öne sürerek törenlere katılmadı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Meclis'e akın etti. Törende video maping sistemi ile darbe günüyle ilgili görüntüler ekrana getirildi.