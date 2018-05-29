Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ona ince ince bu işleri anlatacağım'

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleri ile ilgili olarak yurt gezilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorlu Atatürk Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Çorlu’ya havayolu ile gelen ve ilk olarak miting alanı üzerinde helikopterle dolaştıktan sonra Çorlu General Basri Saran Stadyumu’na iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanı dolduranlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Çorlu çok güzelsin Tekirdağ çok güzelsin. İnanıyorum ki 24 Haziran’da bir başka güzel olacaksınız. Ramazan’ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri katında kabul eylesin. Bugün bizi bir kez daha gönülden kucakladığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Çorlu sabırsızlıkla 24 Haziran’ın gelmesini bekliyor. Çorlu 24 Haziran’da bir milli irade destanı yazmaya hazırlanıyor kadını erkeği genci yaşlısıyla bütün Çorlu vakit birlik vakti diyor vakit Tekirdağ vakti diyor tüm Trakya bu sefer vakit Türkiye vakti diyor” dedi.

“Her zaman iğneyi önce kendimize batırdık”

“Sizlerin bu heyecanı Çorlu’nun önünde artık yeni bir dönemin kapılarını arayacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ile beraber Çorlu’nun da artık prangalarını kıracağına inanıyorum. Maalesef uzun süredir Çorlu’da arzu ettiğimiz sonuçları yakalayamadık. Çorlu’nun da içinde yer aldığı Trakya bölgesinde AK Parti olarak hedeflerimizin, beklentilerimizin gerisinde kaldık. Elbette biz burada sorunu vatandaşlarımızda aramıyoruz. Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca milleti suçlayan hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz asla da olmadık. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Beklentimiz gerçekleşmemişse önce kendimizi hesaba çektik. Sıkıntıyı problemi varsa yanlış anlaşmaları özellikle milletimizde değil partimizde aradık. Demek ki Çorlu’ya, Tekirdağ’a, Trakya’ya kendimizi daha iyi anlatmalıyız, Türkiye sevdamızı bu ülkeye dair hayallerimizi ve hedeflerimizi de sizlere olması gerektiği şekilde izah edememişiz. Bize göre Çorlu AK Parti’nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ AK Parti’nin kalesi olması gereken bir ilimizdir. Trakyamızın AK Parti’nin en güçlü olduğu bölgelerden biri olmaması için hiçbir sebep göremiyorum bu mitingimizin inşallah bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorlu’da ve Tekirdağ’da da hep birlikte yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız”

Alanda bulunanlara soru sormak istediğini kaydeden Erdoğan, “Çorlu’ya 24 Haziran’da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran’da güçlü meclis olmanın yanında güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran’da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsıma mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? Rabbim nazarlardan kem gözlerden korusun yüce Mevlam yol arkadaşlığımızı muhabbetimizi daim eylesin” dedi.

“Yeni dönemde beyanname ve manifesto bize istikamet çizecek”

Erken seçim kararı alınmasının ardından seçim manifestosu hazırladıklarını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erken seçim kararı aldığımızdan bu yana önce seçim manifestosu açıkladık ardından da seçim beyannamemizi milletimizle paylaştık. Önümüzdeki beş yıl boyunca nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi her iki belgemizde de tüm detaylarıyla ortaya koyduk. Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemize ise demokrasiden özgürlüklere tarımdan sanayiye kadar tüm alanlarda ülkemizde neler vadettiğimizi neleri hayata geçireceğimizi tek tek yazdık. Milletimize diğer hizmetler yanında 146 tane her biri ayrı öneme sahip projeyi gerçekleştirme sözü verdik. Beyanname ve manifesto yeni dönemde bize istikamet çizen yol gösteren pusulamız olacak. İnşallah milletimizin teveccühü ile 24 Haziran’da ipi göğüslersek gelecek beş seneyi bu projelerimizi gerçeğe dönüştürmek için değerlendireceğiz. 16 yıldır olduğu gibi gecemizi gündüzümüze katarak Türkiye’yi hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi dünyanın 17. ülkesi yaptık mı? G-20’nin 17. ülkesi olduk buralara öyle lafla gelmedik işle geldik işle. Göreve geldiğimizde Türkiye’nin IMFye borcu neydi biliyor musunuz 23,5 milyar dolar. 2013 yılında biz bu borcu sıfırladık ve bizden IMF borç istedi 5 milyon avro istedi arkadaşlar dediler ki verelim dedik verelim mi dediler verin dedim borç alan emir alır dedim baktılar ki bu Türkler Çılgın Türkler ya şaşırdılar vazgeçtiler biz buyuz” şeklinde konuştu.

“George’ Soros’a, Hans’a rağmen çalıştık”

Göreve geldiklerinde Merkez Bankası döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu şu an ise 110 milyar yolduğunu kaydeden Erdoğan, “Nereden nereye durmadık çalıştık koştuk George’a rağmen Soros’a rağmen Hans’a rağmen çalıştık. İnşallah 24 Haziran’dan sonra ilk ona girmek için çalışacağız 3 bin 500 dolardan alıp 10 bin doların üzerine hamdolsun kişi başına milli geliri çıkardık hedef 25 bin dolar. 36 milyar dolar ihracatımız var vardı şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var nerelerden nerelere geldik durmadık koştuk daha da koşacağız. Hele hele başkanlık sistemine geçtiğimiz andan itibaren bu süreç daha da hızlanacak. Hedefimiz ihracatta 500 milyar dolara ulaşmak ve 13 milyondan 35 milyona çıkardığımız turist sayısını bakın bu yıl inşallah 40 milyon turist gelecek 40 milyon. Engelleyenler oldu ama ne oldu hepsinin önünü açtık. Şimdi gayet iyi gidiyoruz daha da iyi olacak 5 sene içerisinde hedef 50 milyon turiste ulaşmak.

“CHP’li milletvekili bu yolların müteahhidiydi parasını alamıyordu ben geldim parasını ödedim”

Erdoğan, “6 bin 100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı hatırlayın İstanbul’dan buralara bu yolların şuraların halini düşünün size ben şimdi burada bir şifre vereceğim CHP’nin bir milletvekili bu yolların müteahhidiydi bilir misiniz parasını alamıyordu ben başbakan olduğumda parasını ödedim ama bunları kadri kıymet bilmezler biz buyuz. Evelallah biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik sadece Rabbimizin huzurunda rükû ve secdede eğildik” diye konuştu.

“29 Ekim’de açılacak”

Çorlululara seslenen ve “siz zaten İstanbul’u biliyorsunuz2 diyen Erdoğan, “Çorlu ile İstanbul arasında fark var mı? Siz zaten İstanbul’u biliyorsunuz şimdi 29 Ekim’den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız ne o biliyor musunuz söyleyeyim İstanbul’un dünyanın ilk üç içerisinde olan havalimanının açılışını yapacağız 29 Ekim’de ve bu havalimanı yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacak inşallah 2023’te bu kapasite 150 milyona çıkacak şimdi başkan adaylarından bir tanesi ne diyor ben böyle havalimanı falan bu işlerle uğraşmam diyor kim diyor bunu sen ne işle uğraşıyorsun ki ya bütçede para yok bunlar havalimanı yapıyor diyor bütçede para yok bunlar Kanal İstanbul yapıyorlar diyor ya para olduğu zaman iş kolay para olmadan iş yapabiliyor musun?” dedi.

“Ben ekonomistim kaynakları çeşitlendireceksin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ben ekonomistim kaynakları çeşitlendireceksin dünyaya biz bunun dersini verdik. Nedir başkanım bu derseniz söyleyeyim size bakın biz ekonomiye şunu getirdik kamu özel ortaklığı denilen bir sistem ama şimdi anlaşılan bu ki İnce bu işleri bilmiyor ona ince ince bu işleri de anlatacağız öğrenmesi lazım. Sayın İnce biz Yavuz Sultan Selim Köprüsünü neyle yaptık işte bu sistemle yaptık üçüncü havalimanını hangi sistemle yapıyoruz yine bu sistemle yapıyoruz. Laf değil icraat icraat buyurun 29 Ekim de inşallah buranın açılışını yapacağız ama ben bu arada bir de oradan inşallah televizyon programı yapacağım bambaşka bir güzel olacak. Dünya buraya hayran kalacak ve turist sayısı ondan sonra patlayacak niye bu havalimanını gördükten sonra Türkiye’ye İstanbul’a gidilmez de nereye gidilir yahu diyecekler iş bilenin kılıç kuşananın.”

“Bay Kemal zaten bu işten anlamaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Bakınız biz kaç tane havalimanı teslim aldık geldiğimizde biliyor musunuz 26 sonra ne yaptık bu havalimanları sayısını 55’e çıkardık ya bunları biz yaptık. Ne dedik hava yolu halkın yolu olacak dedik bunu başardık lüks otobüs fiyatına artık uçaklarla gidiyor muyuz bunu biz sağladık. Şimdi bakın İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıyoruz istiyoruz ki benim vatandaşım benim Ahmet’im benim Mehmet’im benim Hasan’ım benim Hüseyin’im Ayşe’m Fatma’m Hatice’m evinden hemen arabasına atlasın yarım saatte havalimanına gitsin oradan da yarım saatte 1 saatte İstanbul’un istediği şehrine gitsin biz hangi çağda yaşıyoruz ya ama beyefendi bunlara yok diyor ben bunlara para ayıramam diyor. Cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede ne kadar bölünmüş yol yapıldı biliyor musunuz 6 bin 100 kilometre pekiyi biz bunun üstüne ne ilave ettik biz bunun üzerine 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik farkımız bu ama bu beylere sorsan Bay Kemal zaten bu işten anlamaz çocuklar hastaneler var mı bak şimdi size ben ekranda bir şey daha göstereceğim. Biliyorsunuz Bay Kemal bir zamanlar SSK’nın genel müdürüydü onun genel müdürlüğü döneminde hastanelerimizin halini biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal ne ki onun adayı ne olsun. Şimdi arkadaşlarım eğer şu açılışını yaptığımız beş tane şehir hastanesinden örnekler verirlerse gerçeği görün nereden nereye geldik inşallah Tekirdağımız’da da bu olacak” dedi.

“Şehir hastanelerine ayrı bir önem veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Benim ecdadım ne dedi, ne dedi kanuni halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi çok önemli bu onun için buraya ayrı bir önem veriyoruz. Bakınız şimdi İstanbul’da da İkitelli’nin orada dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. Beş tanesini açılışını yaptık Yozgat açtık Isparta’ya açtık Mersin’e açtık açmaya devam ediyoruz Kayseri’ye açtık inşallah Tekirdağ’da da başlayıp açacağız. Hızlı tren şimdi bunlara kalsa bunlar hızlı tren de yapmazlar ama biz hızlı tren de yapıyoruz şu anda sıfırdan alıp bin 123 kilometre yükselttiğimiz hızlı tren hatlarımızı inşallah 13 bin kilometreye ulaştıracağız. Karayolu tünel uzunluğumuz 700 kilometreye 556 kilometre uzunluğundaki köprüleri 673 kilometreye taşıyacağız. Sizin çok iyi bildiğiniz bakın 18 Mart köprüsünü yapıyor muyuz iki tarafta da temelleri atıldı sondajlar tamam bundan sonra artık buradan da Avrupa Asya’yı o köprüyü birbirine bağladık iş yapıyoruz iş” ifadelerine yer verdi.

“Baş ustalık dönemine hazırlanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çıraklık dönemimdi, başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu ustalık dönemimiz oldu cumhurbaşkanlığı dönemimizde hamdolsun ustalık döneminin devamı oldu şimdide baş ustalık dönemine hazırlanıyoruz. Sizler eğer bu noktada yürü başkan dediğiniz takdirde eyvallah yürürüz.”

“Türkiye hızlı treni bizimle tanıdı”

“Türkiye hızlı treni bizimle tanıdı” diyen Erdoğan, “Bütün bunlarla beraber değerli kardeşlerim bizler tarımsal milli gelirimizi de 37 milyar TL’den devralıp 188 milyar TL’ye yükselttiğimiz bu milli gelirimizi şu anda 500 milyar TL’nin üzerine taşımanın mücadelesini vereceğiz. İşadamlarımızı, sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi, memurumuzu, emeklimizi, işçimizi son altı yılda olduğu gibi önümüzdeki beş yıl boyunca da desteklemeye devam edeceğiz hiç kimseyi dışlamadan hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonun tüm fertlerin refahı huzuru ve esenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. İşte bunun için sizlerden beş yıl daha görev istiyoruz. Sizlerden hizmetlerin projelerin devamı için destek bekliyoruz şimdi soruyorum Çorlu 24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz 24 Haziran’da mührü Türkiye’yi şaha kaldıracak projelere vuruyor muyuz? 24 Haziran’da AK Parti ile yola devam diyor muyuz Çorlu’dan da özellikle Tekirdağ’dan da artık bu beklenir. Sanayinin ve tarımın şehrine ancak böylesi bir duruş yakışır” dedi.

“Muhalefetin adayları gibi havanda su dövmüyoruz”

“Biz muhalefetin adayları gibi havanda su dövmüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu ana kadar hiçbir başarıları hiçbir eserleri olmayan diğerleri gibi afaki şeylerden bahsetmiyoruz. Milletimizin karşısına çıktığımızda burada olduğu gibi önce yaptıklarımızı tek tek sayıyor hesabımızı veriyor sonrada yeni dönem için oy istiyoruz. Son 16 yılda hayata geçirdiğimiz projeleri de önümüzdeki beş yıl boyunca hayata geçireceğimiz 146 projeye referans kılıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler gelecek beş yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. AK Parti olarak şimdiye kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü milletimize vermedik ne söz vermişsek vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek Allah’ın izniyle onları hayata geçirdik. Biz laf üstüne laf koymanın değil taş üstüne taş koymanın çabasındayız. Biz Türkiye’yi büyütmenin ekonomimizi kalkındırmanın milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Pekiyi muhalefetin adayları ne yapıyor biz daha müreffeh daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken muhalefetin adayları ne vaat ediyor söyleyeyim mi koskoca bir hiç. Ortada Türkiye’nin önünü açacak doğru düzgün hiçbir vaatleri yok. Milletin sıkıntısını çözecek, ülkemize yeni ufuk kazandıracak tek projeleri dahi yok. Hepsinin de ortak vaadi Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Öyle hepsinin ortak paydası Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bir de sabah akşam bizim hayata geçirdiğimiz projeleri yıkmaktan, kapatmaktan engellemekten bahsediyorlar kafayı kanal İstanbul’a yeni havalimanına Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yerli marka otomobile takıyorlar. Ne diyorlar bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor diyorlar. Yerli otomobil dedim ya beş tane babayiğit buldum ya Türkiye’nin bu sektörlerde en başarılı olan beş firmasını bir araya getirdim şimdi de Kanal İstanbul işte kanal İstanbul bu şimdi ön animasyon çalışmaları bu proje çalışmaları tabii ki daha da iyi olacak. Siz buraları tabii ki çok kullanacaksınız kanal İstanbul’u çok kullanacaksınız kanalı değil tabii ki oradaki bir şehirden bir diğer şehre geçişi. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bakın biliyorsunuz boğazda geçen gün yalıya bindirdi bir gemi daha önce bir tanker kazası yaşandı değil mi işte onun alternatifi bu kanal İstanbul. Karadeniz’den Marmara’ya geçişler böyle olacak işte kanal İstanbul ve burada çok ciddi de para kazanacağız ha ama anlamaz bunlar bu işlerden velhasıl bu ülkenin ve milletin hayrına ne varsa ona bunlar kafayı takmış bununla uğraşıyorlar. Bazılarının ne dediği neyi savundu neyi hedeflediği zaten belli bile değil. Milletimizin bu savruklukla bu dağınıklıkla bu akıl tutulmasına prim vereceğini zannediyorlar aslında benim aziz milletim bu karikatür tiplere en güzel cevabı sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın diyerek Ziya Paşa vermiş bunlar da milleti kendileri gibi vizyonsuz kifayetsiz, basiretsiz sanıyorlar. Bu millet çok zeki bir millet bu millete zamanında ne dediler bu CHP’liler benim milletimi hatırlayın göbeğini kaşıyan adam dediler bidon kafalı dediler. Yahu siz böyle dediğiniz sürece bu millet sizi oralara getirmez” dedi.

“Devletçi kafaları var bunları”

“Bunlar sizi tanımıyorlar” diyen Erdoğan, “Sizleri tanımadıkları gibi konuştukları şeyin ne olduğundan da haberleri yok şayet olsaydı Türkiye’nin otomobilinin geleceğin teknolojisi ile üretileceğini bilirlerdi. Şimdi biliyorsunuz beni geçenlerde Elon Musk ziyaret etti meşhur Tesla’nın sahibi seni mi ziyaret etti beni ziyaret etti. Yahu ben bunlarla görüşmeye başladım, biz bunlarla şu anda geleceğin teknolojisini konuşuyoruz adımlar atıyoruz şu anda en ileri teknoloji bizim bu beş firmamız bir araya gelerek şu anda CEO’larını da belirlediler. Mesele şu Tayyip Erdoğan onu gelip üretmeyecek Tayyip Erdoğan onu üretecek insanları buldu buluyor bu sevk ve idaredir, mesele budur. Biz göreve geldiğimizde Türkiye’de devlet neydi devlet tüccardı. Biz ne dedik. Devlet tüccarlığı bırakacak dedik. Bunun adımlarını attık mı hamdolsun attık ve ondan sonra da sıçradık ama bunlar anlamazlar çünkü bunlar devletçi. Devletçi kafaları var bunların o devletçi kafalarla da özel sektörün güçlenmesini istemezler. Biz bunların hepsini bir kenara koyduk şayet bunlar milleti tanısaydılar her gidenin Allah razı olsun dediği beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunan şehir hastanelerine düşmanlık etmezlerdi. Bu ülkeyle kıyısından köşesinden ufacık bağları olsa büyümenin yıkmakla olmayacağını bilirlerdi. Bunların derdi Türkiye yönetmek falan değil bunlar kendi partilerinin iç mücadelelerinden iç kafa kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye’nin yönetimine talip oluyorlar” dedi.

“Kazanamayacağını biliyor bunu topun ağzına sürdü”

Muharrem İnce’nin CHP Genel Kurulundan mecliste yaptığı konuşmalardan bazılarını da alanda bulunanlara izlettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zihniyet aynı zihniyet değişen bir şey yok şimdi merak ediyorum 24 Haziran’dan sonra kendisi ne yapacak o da önemli çünkü bay Kemal’in aday olmamasının sebebi şu kazanamayacağını biliyor bunu topun ağzına sürdü topun ağzına sürdü işi bitirelim diye. Güya ülkeyi yönetmeye talip cumhurbaşkanı adayı aşağıda kös kös oturuyor yüreği yetmediği için oraya aday olmayan bu konuda hiçbir yetkisi bulunmayan bir başkası çıkmış program açıklıyor. Seçim beyannamesini genel başkan mı açıklar yoksa aday mı açıklar aday açıklar. Genel başkanla ne alakası var. Çünkü meydanlarda Cumhurbaşkanı adayı olarak koşacak olan o. Yahu siz milletle dalga mı geçiyorsunuz siz bu milletle oyun mu oynuyorsunuz biz işte böyle çift başlılık olmasın diye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdik bunlar Türkiye’yi yeniden iki başa döndürmeye çalışıyor şimdi Çorlu öyle bir ses versin ki bunları gaflet uykusundan uyandırsın öyle bir haykırın ki bu iş bilmezler gerçeklerin farkına varsınlar. 24 Haziran’da tercihimizi meclisten yana kullanıyor muyuz 24 Haziran’da tercihimizi hükümetten yana kullanıyor muyuz güçlü hükümetten yana kullanıyor muyuz? 24 Haziran’da tercihimizi güçlü Türkiye’den yana kullanıyor muyuz, vakit birlik vakti diyor muyuz vakit Çorlu vakti diyor muyuz vakit Tekirdağ vakti diyor muyuz? Sizin bu sesiniz de onları uyandırmaya yetmezse 24 Haziran akşamı sandıklar açılınca nasıl olsa uyanacaklar” şeklinde konuştu.

“Bizim bu ülkeyi idare etmek gibi bir derdimiz var”

Bunlar istedikleri gibi kuru sıkı misali atıp tutabilirler diyen Erdoğan, “Sevgili kardeşlerim tabii ki artık yolun sonuna doğru geliyoruz bunlar istedikleri gibi kurusıkı misali atıp tutabilirler misali nasıl olsa Türkiye yönetmek millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok ancak biz ülkeye hizmet yolunda tek bir saniye dahi yol kaybetmeyiz karşımızdaki beceriksizliklerin komiklikleri ile vaktimizi boşa geçirmeye çünkü bizim hayallerimiz var bizim ülkeyi idare etmek gibi bir derdimiz sorumluluğumuz var bizim Çorlu için Tekirdağ için hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil ülkemize ve sizlere eser üretmenin gayretindeyiz. Bakın bugüne kadar Tekirdağ’a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz 2002 yılından bugüne Tekirdağ’a 17 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 41 adet derslik yaptık Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ni kim kazandırdı. Şehir hastanemizi inşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz TOKİ kanalıyla 5 bin 376 konut yaptık hepsini de sahiplerine teslim ettik Tekirdağ’ın bölünmüş yol uzunluğu 87 kilometreden 327 kilometreye çıkardık. İstanbul’u Çanakkale ve sonrasında kuzey Ege’ye bağlayacak olan az önce de ifade ettiğim 1915 Çanakkale köprüsünü de içeren Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale Savaştepe otoyolu gurur projelerimizden biridir. 1915 Çanakkale köprüsünün ve 101 kilometrelik Malkara Çanakkale arasının yapımı devam ediyor. Biz sizlerle gurur duyuyoruz bölünmüş yollarda ki 16 yıllık başarımızı demir yollarında da sağladık. Tekirdağ - Muratlı hattını biliyorsunuz tamamladık bizzat geldim ben işletmeye açtım.150 yıldır yenilenmeyen Rumeli demir yolunun Tekirdağ kısmının tamamını yeniledik. 230 kilometre güzergahta çift hatlı hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak Halkalı - Kapıkule hızlı tren projemizde ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Trakya’da Trakya gelişim projesini uygulamaya koyduk bu projeyle bölgemize önümüzdeki yılsonuna kadar 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Tekirdağ’a üç baraj dört gölet inşa ettik bir baraj ve yedi göletin daha inşaatı sürüyor. Ergene’yi kurtarmak için yürüttüğümüz çalışmalarla Ergene Nehri’nin su kalitesinde ciddi seviyelerde iyileşme sağlandı, kirlilik azalmaya başladı. Ergene Havzası’nda son teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa ettik ve hepsini hizmete aldık bu 13 tesisten altısını da Tekirdağ’da yaptık. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Muratlı ve Saray ilçelerine ileri biyolojik arıtma tesisini biz kazandırdık aslında belediyelerin görevi olan bu tesisleri onlar yapmadığı için biz devlet su işleri ile yaptık. belediyeler Trakya’da sadece atık su tesislerinde değil hemen her konuda trakya’da sınıfta kalıyorlar. Biz iki yılda koskoca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün tamamladık Tekirdağ’da Edirne’de Çanakkale’de ana muhalefetin belediyeleri aynı uzunlukta ki yolun inşaatlarını 3 - 4 yıldır bitiremiyorlar. Biz boğazının altını delerek tamamladığınız Avrasya Tüneli’nin uzunluğu ile yolları aynı sürede yapamayan belediyelere ilk seçimlerde derslerini vereceğinize inanıyorum. Ergene Nehrinin kirlilikten tamamen kurtarmak için sanayi bölgelerinde de müşterek atık su arıtma tesisleri kurulması gerekiyor bu şekilde temizlenen atık sular 42 kilometre kara, 19 kilometre tünel 4 buçuk kilometre de derin deniz deşarj ile Marmara Denizi’ne verilecek” dedi.

“Bunlarda yalan aramadığın kadar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tekirdağlı çiftçilerimize şu ana kadar ne verdik biliyor musunuz 3 milyar TL alım desteği verdik. Çıkmış bay Kemal diyor ki çiftçi ağlıyor. Yani parayı veren biziz 3 milyar TL sadece Tekirdağlı çiftçilere verdik küçükbaş ve büyükbaş üretimi yapanlara, çiftçilerimize alet ve ekipman da yüzde 50 hibe veriyoruz. Şimdi birileri çıkmış çiftçiye mazotu indirimli vereceğiz diyorsun. Yahu neden yalan söylüyorsun biz zaten bu iş yaptık yapıyoruz biz. Kayıt sisteminde olan çiftçimizin kullandığı mazotun yarısını takip eden dönemde yarısını zaten geri veriyoruz haberleri yok. Ne diyor cumhurbaşkanı adayı eğitimi bedava yapacağız diyor gençler soruyorum şu anda eğitim paralı mı? Kardeşlerim harç ödemesi var mı? Burs alıyor musunuz? Lisansta, lisans üstünde, doktora da burslar veriyor muyuz? Yahu çıkıyor yalan söylüyorlar. Ya ücretsiz yapacağız diyor yahu zaten ücretsiz. Yavrularımızı sıraların üstüne kitaplarını koyan biz değil miyiz ücretsiz olarak kitaplarını veren biz değil miyiz? Böyle de yalan olur mu ama bunlarda yalan aramadığın kadar.”

“ÖTV oranlarını kullanarak akaryakıt fiyatlarını sabitledik”

“Şimdi işte bir çıkardılar kurdaki dalgalanma, ÖTV oranlarını kullanarak akaryakıt fiyatlarını da sabitledik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla çiftçimizin ürünlerini hakkı olduğu değerden ve ihtiyacı olduğunda satabilmeleri temin ediyoruz. Tekirdağ’ın verimli ovaları SİT alanı olarak koruma altına aldık. Türkiye’yi ve Tekirdağ’ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartana kadar durmadan çalışacağız. Tekirdağ için çalışırken elbette Çorlu’yu da ihmal etmedik. Çorlu’ya eğitimde iki ana okulu üç ilkokul ve bir ortaokuldan oluşan altı okul yaptık. Sağlıkta 300 yataklı Çorlu Devlet hastanesi 61 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi, üç adet sağlık olacağını ilçemize kazandırdık. Lüleburgaz- Çorlu yolunu bölünmüş yol olarak tamamlayarak trafiğe açtık yapımı devam eden Çorlu Havalimanı - Şerefli kavşağı yolunu bu yıl tamamlayarak açıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Çorlu Havalimanı’nı modernize ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye’yi erdem, irade ve cesaretle şaha kaldıracağız. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar evlatlarımıza çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerin desteğini bekliyoruz sizlerden Türkiye’nin aydınlık yarınları için tarihi bir oy oranı bekliyorum. Çorlu’nun Tekirdağ’ın bizi mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin sonunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili adaylarını da kürsüye davet ederek vatandaşları selamladı. Program sonunda satranç takımı dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim otobüsüne binerek alandan ayrılmadan önce de vatandaşların yanına giderek onları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorlu mitingi öncesinde AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da birer konuşma gerçekleştirdiler.

Serdar Şahin - Vedat Bayraktar

