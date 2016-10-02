Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 9 vatandaşın şehit olduğu Ankara’nın Kazan ilçesini ziyaret etti. Belediye meydanında halka hitap eden Erdoğan, Kazan’daki şehitleri ziyarete geldiğini belirterek, gazi olan vatandaşlara da Belediye meydanında mesaj vermek istediğini kaydetti. 15 Temmuz alçak darbe girişiminde en onurlu, en haysiyetli mücadeleyi veren ilçelerden bir tanesinin de Kazan ilçesi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Zira Mürted Üssü’nü sizler burada gerektiği şekilde hesaba çektiniz. İnanıyorum ki sizlerin o onurlu direnişiniz, o şehadete yürüyüşünüz, o demokrasiye sahip çıkışınız bu dünyada bir örnek teşkil etmiştir. Ben milletimle iftihar ediyorum. Bu millet çok aziz bir millet ve hani şair diyor ya ‘bir zamanlar bizde millet hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.’ Bu millet böyle bir millet. Sizler dünyaya millet olmanın dersini verdiniz, birileri anlamasa da. Birileri FETÖ’nün başına da, vagonlarına da sahip çıksa da sizler onlara gereken dersi verdiniz" diye konuştu.

"Rabbim, tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olanlara bunun hesabını soracaktır"

FETÖ’nün inlerine gireceklerini söylediğini hatırlatan Erdoğan, inlerine girdiklerini kaydederek, "Şimdi kaçıyorlar, kaçacak delik arıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu dünyada biz, ebedi alemde de Rabbim onlara bunun hesabını soracaktır. 241 şehidimizin 2 bin 194 gazimizin hesabını soracaktır. Sadece bunlar mı? 40 yılı aşkın bir süredir bu milleti nasıl aldattıklarının hesabını soracaktır. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olanlara bunun hesabını soracaktır. Biz bu yola çıktığımızdan itibaren 14 yılda ülkemiz nereden nereye geldi hepimizin malumudur. Ama bu yeterli değildir. Dikkat edin hep bizimle içeride ve dışarıda uğraştılar. Yeri geldi başında olduğum partiyi kapatmaya çalıştılar. Yeri geldi bize Gezi eylemleri yapmaya kalktılar. Yeri geldi 17-25 Aralık yargı ve polis darbesini yapmaya çalıştılar. İşte en son 15 Temmuz Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlık üniformayla bu darbe girişimini yapmaya kalktılar. Ama bu asil millet ayağa kalkarsa ne olur bunun hesabını yapamadılar. Bunlar zannettiler ki F16’lar F16’larla durdurulur. Bunlar zannettiler ki helikopterler helikopterlerle, tanklar tanklarla, silahlar silahlarla durdurulur sandılar. Bunlar bütün bunların karşısında ya bu asil millet kendini ortaya koyarsa ne olur bunu düşünmediler" şeklinde konuştu.

"Şehit annelerinin, şehit eşlerinin anlattıkları bizim umudumuzu arttırıyor"

15 Temmuz darbe girişiminde Kazan’da 9 kişinin şehit, 90’ı aşkın kişinin de gazi olduğunu aktaran Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin etrafında 29 şehidimiz var, 36 gazimiz var. Bunların hepsi Cumhurbaşkanlığının etrafını kuşattılar ama onlar bunu da hesap edemediler. Özel Kuvvetlerde 56 şehidimiz var ve onları alçakça bu milletin paralarıyla alınmış F16’larla, helikopterlerle bombalayarak vurdular. Kimdi bunlar? Bunlar Ahmet’ti, Mehmet’ti, Hasan’dı, Hüseyin’di. Vuranlar da alçak, güya Ahmet, güya Hasan, güya Mehmet’ti. Ama bu milletin o şahadete yürüyüşü var ya onlar, o ziyaretlerde dinlediğimiz şehit annelerinin, şehit eşlerinin yaklaşımı, değerlendirmesi var ya onlar bizim umudumuzu artıyor. Dolaştığım evlerde şunlar anlatılıyor. ‘Baktım ki eşim ben köprüye gidiyorum’ diyor. ‘Darbe yapılmış ya oraya gidiyorum.’ Abdestini alıyor iki rekat şahadet namazı. Eşi diyor ki ‘ben de geliyorum.’ Beraber gidiyorlar ve eşi şehit oluyor kendisi yaralı olarak eve dönüyor. Şimdi hale bakın daha evinden çıkarken bir şeye inanmış. Nedir o şahadet. Çünkü şehitler tepesi boş değil diyoruz ya" değerlendirmesine bulundu.

"Bazı ülkeler darbe girişimini benim bir oyunum olarak göstermeye çalıştı"

"Bunlar hala rahmetli Menderes’i ipe gönderdiler, milyonlar Menderes’e oy verirken maalesef idam edildiği zaman meydanlara dökülmedi. Zannettiler ki bu Türkiye aynı Türkiye. Artık aynı Türkiye değil" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Hiç endişeniz olmasın biz dikleşmeyeceğiz, dik duracağız. Asla meydanları bunlara bırakmayacağız, hep beraber yürüyeceğiz. Sağ olun var olun. Biz meydanlara çağırdık, hava meydanlarına çağırdık ve ben Marmaris’ten çıktığım zaman daha İstanbul’a indiğim zaman on binlerce insan havalimanına dolmuştu, terminallere dolmuştu. Ben milletimin arasına eşimle, torunlarımla beraber karıştığımda üzerimizden F16 alçakça alçak uçuş yapıyordu. Ses hızını aşarak bomba etkisi yaptı ve halkımı ürkütmeye çalıştı. Ama halkım hiç aldırış etmedi. Helikopterlerle aynı şeyi yaptılar aldırış etmedi. Aynı şeyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, TBMM’de yapmadılar mı? TBMM 2. Gazi Meclis oldu. Çünkü anında meclis başkanımız, milletvekillerimiz süratle parlamentoya geldiler. Kapatmadılar, açtılar ve devam ettiler. Çünkü biz durmak yok yola devam demiştik. Parlamentomuzda gerek bay gerek bayan milletvekillerimiz beraberce yerlerini alıp seslerini yükselttiler. Ama dünyada bazı ülkeler vardı ki halen bunu benim bir oyunum olarak göstermeye çalışıyorlardı. Nasıl oluyor da ölüm için bir oyun tezgahlıyorsunuz? Kendiniz ölüme gidiyorsunuz nasıl oluyor bu iş? Kardeşlerim işte bunlar bizi tanıyamadılar, tanıyamayacaklar. Bizler Allah’ın izniyle 2023 hedefine ülkemizi ulaştırdığımızda bunlar dünyanın ne olduğunu çok daha iyi görecekler. Şuanda madden ve maneviyen 15 Temmuz bize çok şey öğretti. Her olanda hayır vardır. Siz şer zannedersiniz, onda hayır vardır. Biz bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Biz Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmedik kesmiyoruz. Çünkü bu ülke henüz layık olduğu yerde değil."

"Ülkemizi daha yükseklere çıkaracağız"

Türkiye’yi daha güçlü bir ülke haline getirmek için yapılan projeler hakkında bilgi veren Erdoğan, "Ülkemizi daha yükseklere çıkaracağız. İşte bu olaylar olurken biz Osmangazi Köprüsünün açılışını yaptık. Ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsünün açılışını yaptık. Şimdi 20 Aralık’ta inşallah boğazın altından ikinci geçişi yapıyoruz. Ama bu geçiş raylı değil otomobille, çift katlı bir geçiş Avrasya Tünelinin açılışını yapacağız. Bitmedi daha yapacağımız işler var. Şimdi Çanakkale Geçişinin ihalesini 18 Mart’ta yapıyoruz. Artık Çanakkale’nin de Asya-Avrupa yakalarını köprüyle birbirine bağlayacağız. İnşallah geciken Kanal İstanbul’u da açacağız ve ihalesini yapıyoruz. Bitmedi yeni bir adım, 2018 dünyanın bir numaralı havalimanının ilk etabının açılışını yapacağız. İlk etap 90 milyon yolcu kapasiteli olacak. Tamamı bitiğinde 150 milyon kapasiteli bir havalimanına sahip olacağız. Zaten buna tahammül edemiyorlar ve çatlıyor, patlıyorlar. Niye kıskanıyorsunuz çalışın sizin de olsun. Biz çalışıyoruz oluyor. İnşallah eğitim sisteminde, sağlık sisteminde muasır ülkelerin üstüne çıkacağız. Ankara’mızda, Bilkent’te dünyada örnek bir hastane yapılıyor, Etlik’te aynı şekilde. Şuanda bunların inşaatları hızla devam ediyor bitmek üzere. Bu sadece ülkemize hitap etmeyecek, aynı zamanda bölgeye de hitap edecek. Bu millete bu yakışır da onun için" açıklamalarında bulundu.

Abdullah Sarıca

