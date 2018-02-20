Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günlerde Afrin merkezinin kuşatmasına geçilecek

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah itibariyle Zeytin Dalı Harekatında bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonda 32 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat hem güvenlik güçlerimizin hayatını riske atmamak hem siviller hassasiyeti ile hareket etiğimiz için yavaş ilerliyor görünebilir, biz oraya önümüze gelin yakın yıkmak için gitmedik. Biz orayı halen ülkemizde yaşayan yüz binlerce bölge halkı için güvenli bölge haline getirmek için girmiş bulunuyoruz. Adım attığımız her yerin bundan sonra güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor" dedi.

"Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek"

"Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek" diyen Erdoğan, "Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkanı kalmayacaktır. Türkiye’yi güneyinde oluşturacakları terör koridoru ile çevrelemeye, esir almaya çalışanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermek zorundayız. Türkiye’nin ve Türk milletinin kırmızı çizgilerini yok sayanlara gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur. Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyor, bu soruyu soranlar bizim tarihçilerimize itibar etmezlerse en azından batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı tarihi ile ilgili kitaplarını okusunlar. Dedelerinden ya da onların babalarından 1. Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de Kut’ül Amare’de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar Osmanlı tokadının ne olduğunu. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin’e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da öğrensinler. Bu aziz milletin geçmişinde ne sömürge lekesi ne de soykırım ayıbı vardır. Kendini savunurken bile vicdanını ve ahlakını kaybetmeyen bir millete aksi yönde ithamlarda bulunmak bühtandır. Şuanda Zeytin Dalı Harekatımızı gölgelemek için pek çok iftirayı ardı ardına ortaya atıyorlar. Medya kuruluşlarımızın hepsi de bu yalanları süratle ortaya çıkartarak iftiracıları hakikatlerle terbiye ediyorlar. Bizi kendileri ile karıştıranların riyakarlıklarını ifşa etmeyi de bu büyük mücadelenin bir parçası olarak görüyor ve önemsiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan, dostlarımızdan ülkemize yönelik bu tür iftiraları tespit edip doğruları ortaya koyarak etkisiz hale getirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Üzüntünün ötesinde öfkeliyiz"

Fırat Kalkanı Harekatı’nda bölgenin terör örgütlerinden temizlendiğini, Afrin’de, İdlip’te, Menbiç’te de aynısının olacağını kaydeden Erdoğan, bölgenin tamamındaki mücadelenin süreceğini söyledi. Türkiye’nin bulunduğu hiçbir yerde zulüm, korku, sefalet ve baskı olmayacağının altını çizen Erdoğan, "Ülkemizin varlığından sadece terör örgütleri ve onları destekleyenler hoşnutsuzdur. Bölge halkının ülkemizle ilgili en küçük sorunu söz konusu değildir. Sahadaki varlığımızı sürdürürken, diplomasinin imkanlarını da asla ihmal etmiyoruz. Bize ‘terör örgütlerine silah vermiyoruz’ dedikleri anda bile silah teslimatlarının yapıldığını belgelediğimiz halde büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Biz bütün video kayıtları ile beraber bu tespitlerimizi kendilerine tek tek gösterdik. Bunların kimin askeri, bunlar batıdan gelen, bunlar Suriyeli değil, bizim askerimiz değil, bunlar sizin askerleriniz, bak sizin bayrağınız, hala ‘yok’ diyorsunuz, sizin zırhlı taşıyıcılarınız, sizin tanklarını ve toplarınız, bunlar buraya havadan zembille inmedi. Bunlar buraya 5 bin tır ile taşındı, 2 bin uçakla geldi. Biz bunları görüyoruz, onun için de madem ki stratejik ortağız sizi de uyarıyoruz. Bunları tespit edip yüzlerine vurduğumuz yanlışları karşısında bize ‘üç beş gün içinde çözeceğiz’ dedikleri halde hala aynı işleri yaptıklarını görmekten dolayı üzüntünün ötesinde öfkeliyiz. Buna rağmen diyalog yollarını kapatmayı da asla düşünmüyoruz. Sadece belli bir kesimle değil Suriye meselesinin tüm tarafları ile kesintisiz iletişim halinde olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.