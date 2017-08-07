Cumhurbaşkanı Erdoğan Ovit Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Erdoğan, burada işçilerle ve şantiye görevlileri ile sohbet ederken, tünel içerisinde yaklaşık yarım saat kaldı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan bilgi aldı. Erdoğan, ardından bölgeden helikopterle ayrılarak Rize şehir merkezine hareket etti.

Temelini Başbakanlığı döneminde atmıştı

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılan ve "Işık Göründü" töreni geçtiğimiz yıl Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle gerçekleştirilen Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre. Çift tüpün bağlantı tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu ise 28 km olacak.

Dünyanın en uzun çift tüplü 3. tüneli

Rize'nin İkizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli'nin yıl sonunda tek tüpten ulaşıma açılması bekleniyor. Tünel tamamlandığında dünyanın en uzun 3. çift tüplü tüneli olacak.

605 milyon TL bedelli proje sayesinde 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşerken, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında yılın 5,5 ayı kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.

Ersen Küçük