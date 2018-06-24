Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandıktan 1'inci çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulundaki 3275 nolu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi. Toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'ye 103 oy, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 3 oy, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e 3 oy çıktı. Sandıktan 2 oy da boş çıktı.