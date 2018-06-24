Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandıktan 1'inci çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı. Sandıktan Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandıktan 1inci çıktı

24 Haziran 2018 18:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulundaki 3275 nolu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi. Toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'ye 103 oy, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 3 oy, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e 3 oy çıktı. Sandıktan 2 oy da boş çıktı.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç