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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

16 Haziran 2018 13:07

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bayramlaşma vesilesiyle gerçekleşen görüşmede iki lider, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ramazan bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi. 

 

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