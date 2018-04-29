Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistana gitti

29 Nisan 2018 18:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a gitti. Akşam saatlerinde Başkent Taşkent’te bulunan İslam Karimov Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı, yarın sabah cumhurbaşkanlığı köşkü Köksaray'da düzenlenecek resmi karşılama töreni sonrası Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanları görüşmesi sonrası Heyetler arası görüşmeler, Anlaşmaların İmzası ve Ortak Basın Toplantısı gerçekleştirilecek. Erdoğan, öğleden sonra Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap edecek. Taşkent'teki Yaslı Ana Anıtı ve İslam Karimov'un Anıtı'na çelenk koyacak. Daha sonrasında ise iki lider Türk ve Özbek iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Özbekistan İş Forumu’na da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta ise Türk ve İslam alemi için büyük önem taşıyan Buhara-i Şerif'i ziyaret edecek. 

Dilmurod Cumabayev

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç