Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'de vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı andı. Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hale çok derin, çok taze. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de 2 yıl önce öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı andı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze.

Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde dur demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koray Ünlü

