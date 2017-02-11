Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan Aslan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan Aslan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden 2 yıl önce vahşice katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan Aslanı andı

11 Şubat 2017 15:30

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'de vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı andı. Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hale çok derin, çok taze. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de 2 yıl önce öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı andı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze.

Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde dur demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Özgecan Aslan nasıl öldürüldü? Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan'ın bugün 2. ölüm yılı

Koray Ünlü
 

Etiketler: anma, özgecan arslan, recep tayyip erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!