Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pakistan temaslarına devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şerif tarafından Başbakanlık bahçesinde askeri tören ile karşılanan Erdoğan, daha sonra Şerif’le birlikte Başbakanlık makamına geçti. Erdoğan ile Şerif'in, baş başa gerçekleştirdiği görüşmede başta FETÖ konusu olmak üzere bölgesel meseleler, ekonomik işbirliği ve terörle mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Baş başa yapılacak görüşmelerin ardından heyetler arası bir görüşme gerçekleşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Mehmet Altunışık

