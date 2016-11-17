Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Pakistan ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, Pakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının perçinlenmesine vesile olduğunu belirten Erdoğan, “Dost ve kardeş Pakistan halkının ve devletinin ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğu misafirperverlik bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu ziyaretimizdeki güzel ev sahiplikleri için Pakistan Cumhurbaşkanı Sn. Memnun Hüseyin ve Başbakan Sn. Navaz Şerif'e teşekkür ediyorum. Lahor ziyaretimizde de bizlere gösterilen teveccüh dolayısıyla Pencap Eyalet Başbakanı Sn Şahbaz Şerif'e şükranlarımı ifade ediyorum. Türkiye ile Pakistan arasındaki muhabbetin önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyor, Pakistan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Onur Emre Durak