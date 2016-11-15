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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Özbekistan’ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Kasım tarihlerinde Pakistan’a, 17-18 Kasım tarihlerinde ise Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Özbekistanı ziyaret edecek

15 Kasım 2016 13:40

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, ziyaretleri çerçevesinde Pakistan’da Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif’le görüşeceği bildirildi. Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap edecek olan Erdoğan’ın, Türkiye ve Pakistan’dan üst düzey şirketlerin yöneticileriyle düzenlenecek toplantıya Başbakan Şerif’le birlikte katılacağı ve ayrıca İslamabad’ı müteakip Lahor’u da ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, Erdoğan’ın Pakistan ziyaretinin ardından 17-18 Kasım tarihlerinde Özbekistan’ın Semerkant kentine de bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edilerek, "Ziyareti sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili, Başbakan Şevket Mirziyayev ile görüşecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle, Türk-Özbek ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Pakistan ve Özbekistan ziyaretleri, anılan ülkeler ile ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da geliştirilip güçlendirilmesi yönünde önemli bir fırsat teşkil edecektir" denildi.

Abdullah Sarıca 

 


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