Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak TSİ 15.00 sıralarında İslamabad Nur Khan Hava Üssü’ne indi. Erdoğan’ı havalimanında Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan Başbakanı Dış Politika Danışmanı Sertaç Aziz, Mihmandar Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Pakistan Protokol Genel Müdürü Sahibzade Ahmethan, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, eşi Aslı Girgin, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Murat Mustafa Onart, Havalimanı Üs Komutanı ile İslamabad Büyükelçiliği personeli karşıladı. Çiçeklerle karşılanan Erdoğan, kendisine Pakistan heyetinin tanıtılmasının ardından havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile baş başa görüşme yapması bekleniyor.

İslamabad’daki temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile de bir araya gelecek. Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap etmesi beklenen Erdoğan’a Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ve Tuğrul Türkeş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci eşlik edecek.

Mehmet Altunışık

