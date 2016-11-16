Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistanda

16 Kasım 2016 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a geldi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak TSİ 15.00 sıralarında İslamabad Nur Khan Hava Üssü’ne indi. Erdoğan’ı havalimanında Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan Başbakanı Dış Politika Danışmanı Sertaç Aziz, Mihmandar Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Pakistan Protokol Genel Müdürü Sahibzade Ahmethan, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, eşi Aslı Girgin, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Murat Mustafa Onart, Havalimanı Üs Komutanı ile İslamabad Büyükelçiliği personeli karşıladı. Çiçeklerle karşılanan Erdoğan, kendisine Pakistan heyetinin tanıtılmasının ardından havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile baş başa görüşme yapması bekleniyor.

İslamabad’daki temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile de bir araya gelecek. Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap etmesi beklenen Erdoğan’a Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ve Tuğrul Türkeş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci eşlik edecek.

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Pakistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!