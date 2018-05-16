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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile Kudüs'ü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bugün telefonda görüştü..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile Kudüsü görüştü

16 Mayıs 2018 18:01

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem Müslümanlar tarafından kutsal sayılan Kudüs’teki son gelişmeler ve Gazze’de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim ele alındı. Üç semavi din için önem taşıyan Kudüs’ün statüsünün ihlalinin kabul edilemeyeceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de savunmasız Filistinlilere yapılan insanlık dışı saldırıların ve meydana gelen can kayıplarının utanç verici olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 18 Mayıs’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ni toplayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM nezdinde de konunun takipçisi olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.


Yaşanan hadiselerden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Papa Franciscus da barış için Kudüs’ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti. Masumların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğuna değinen Papa Franciscus, uluslararası camianın sorunun çözümü için BM nezdinde gerekeni yapması gerektiğini söyledi. Papa Franciscus'un, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi dileklerini de sunduğu kaydedildi.  

 

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