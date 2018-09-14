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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi Putin ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İdlib konusunda Rusya ve İran'la üçlü düzeyde görüşmeler yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Terörle mücadele konusunda herkesle işbirliğine hazırız. Ama terör örgütü ile mücadele kisvesi altında ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış, huzur getiremeyiz” ifadelerini kulandı.

Bakan Çavuşoğlu, “Önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. BM'de de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin bu çabalarına da tüm dünya ve kurumlardan da ciddi bir destek gelmektedir” açıklamasını yaptı.  

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