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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında bu akşam bir telefon görüşmesi yapıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

05 Ekim 2016 20:56

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Dünya Enerji Kongresi vesilesiyle İstanbul'da gerçekleştirecekleri görüşme hakkında da fikir teatisinde bulundular. Görüşmede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı projelerine de değinildiği kaydedildi. İki ülke arasında çeşitli sektörlerdeki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını ifade eden iki liderin Suriye'de çatışmaların durdurulmasına ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaları yoğunlaştırmanın önemini vurguladıkları öğrenildi. 

Derya Yetim
 

Etiketler: putin, recep tayyip erdoğan


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