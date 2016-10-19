Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı. İki liderin Suriye ve Irak'taki son gelişmeler, bu çerçevede terörle mücadele hakkında görüş teatisinde bulundukları belirtildi. Putin'in Suriye'de DEAŞ karşısında elde ettiği başarılardan dolayı Türkiye'yi kutladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e İstanbul'daki Dünya Enerji Kongresi'ne katılımlarından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, Ukrayna konusunda Berlin’de yapılacak toplantıya da değinildiği kaydedildi. İki lider Halep'te çatışmaların durdurulması ve kente insani yardımların ulaştırılması meselesini de görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya arasında başta ticaret, ekonomi ve enerji olmak üzere her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları belirtildi.

Derya Yetim