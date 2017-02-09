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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

El Bab'da 3 askerimiz şehit olduğu 11 askerimizin de yaralandığı olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

09 Şubat 2017 18:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, uluslararası terörle mücadele ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Rusya Başkanı Putin'in El Bab'da kaza neticesinde hayatlarını kaybeden askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi. Görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Suriye sorununa çözüm amacıyla başlatılan Astana sürecine de değinildi. İki liderin Mart ayında Rusya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin hazırlıklarına ve güncel konulara ilişkin görüş teatisinde bulundukları belirtildi. 

Derya Yetim


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