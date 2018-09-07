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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi üçlü zirve için geldiği İran’ın başkenti Tahran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü!

07 Eylül 2018 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! - Tıkla İzle

İran’ın başkenti Tahran; Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı Üçlü Zirve’ye ev sahipliği yapıyor. Zirve öncesi ikili görüşmelerin yapıldığı Tahran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki lider Suriye’deki gelişmeleri ve İdlib’deki son durumu ele aldı. Ayrıca bugün Rus uçaklarının İdlib’e gerçekleştirdiği hava harekatı da ele alınacak konular arasında. İkili görüşmelerin ardından tarihi üçlü zirveye geçilecek. Tarihi zirvede DEAŞ ve terörle mücadele konuları da ele alınacak.  

Celalettin Erduş
 

 

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