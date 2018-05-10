Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonda görüştü..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü...

10 Mayıs 2018 22:49

Görüşmede, ABD’nin İran ile daha önce sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. ABD’nin kararının yanlışlığına işaret eden iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğuna dikkati çektiler. Görüşmede son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Rusya Devlet Başkanı Putin’e 7 Mayıs’taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.  

Derya Yetim

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç