Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek resmi ziyaret için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Ader, Türk ve Macar heyetinin tanıtılmasının ardından önce ikili ardından heyetlerarası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ader'in yanı sıra Başbakan Viktor Orban'la da bugün bir araya gelecek. Erdoğan ve Başbakan Orban, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN İŞ FORUMU YARIN

Erdoğan, yarınki temaslarına ise Türkiye-Macaristan İş Forumu ile başlayacak. Cumhurbaşkanı ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Galiçya Türk Şehitliğini de ziyaret edecek olan Erdoğan, temaslarını tamamlayarak yurda dönmek üzere Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na hareket edecek.