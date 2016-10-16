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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı lojman inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede

16 Ekim 2016 15:18

Merkez mahallesindeki evinden İstanbul’a gitmek üzere öğle saatlerinde çıkan Erdoğan, beraberindekiler ile birlikte ilk olarak Güneysu ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı lojman inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yaklaşık 2 saat duran Erdoğan, ardından çıkışta kendisi ile görüşmek isteyen hemşehrilerinin ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan’ın aracının çevreleyen hemşehrileri dertlerini anlatmaya çalıştılar.
Erdoğan, daha sonra ilçeye bağlı Pazarköy’e geçerek teyzesi Meliha Er’in mezarını ziyaret etti. Erdoğan’ın ziyaret sonrası İstanbul’a gitmek üzere Trabzon Havalimanı’na gitmesi bekleniyor. 

Göktürk Fırat

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rize


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