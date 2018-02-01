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Cumhurbaşkanı Erdoğan, roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar’ın ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerce yapılan roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avların ailesini aradı

01 Şubat 2018 00:14
Erdoğan, roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar’ın ailesini aradı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar’ın babası Ahmet Avlar’ı aradı. Erdoğan, telefon görüşmesinde baba Avlar’a “Başımız sağolsun. Allah sabırlar versin inşallah, makamı cennet olsun. Rabbim cennetinde kavuştursun. Bu alçaklar bunun bedelini ağır ödüyorlar daha da ödemeye devam edecekler. Bunların hesabını sormadan bu şehitlerimizin ve gazilerimizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Bugün itibariyle de 712 oldu. Bu sayı artacak inşallah. Sizlerden dualar bekleriz. Allah sizlerden de razı olsun. Allah’a emanet olunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün aileye selamlar. Ameliyata girecek yavrumuza da ayrıca şifalar diliyorum. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.
Baba Ahmet Avlar’da “Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. 

Ecevit Cemiloğlu

 

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