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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi üçlü zirve için geldiği İran’ın başkenti Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

İran’ın başkenti Tahran; Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı Üçlü Zirve’ye ev sahipliği yapıyor. Zirve öncesi ikili görüşmelerin yapıldığı Tahran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İki lider Suriye’deki gelişmeleri ve İdlib’deki son durumu ele aldı. Ayrıca bugün Rus uçaklarının İdlib’e gerçekleştirdiği hava harekatı da ele alınacak konular arasında. İkili görüşmelerin ardından tarihi üçlü zirveye geçilecek. Tarihi zirvede DEAŞ ve terörle mücadele konuları da ele alınacak.  

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