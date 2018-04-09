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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Lider Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştüler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Lider Putinle görüştü

09 Nisan 2018 14:19

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. İki liderin, ay başında Ankara’da gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve’nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.  

Derya Yetim
 

 

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