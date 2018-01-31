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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

31 Ocak 2018 13:21

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soçi’de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye’yle ilgili son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki lider, Ulusal Diyalog Kongresi’nde yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekti. Anayasa Komitesi kurulması hususunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin, Astana’nın yanı sıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladı. Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib’te yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye’nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin’le bilgi paylaşımında da bulundu. Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit etti.Ayrıntılar geliyor...

Derya Yetim 

 

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