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iha.com.tr »
Politika »
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor!
06 Kasım 2017 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Rusya'ya gidiyor. Ziyaretlerine devam edecek olan Erdoğan 14 Kasım'da ise Kuveyt'te temaslarda bulunacak.
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06 Kasım 2017 14:48
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