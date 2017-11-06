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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Rusya'ya gidiyor. Ziyaretlerine devam edecek olan Erdoğan 14 Kasım'da ise Kuveyt'te temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyaya gidiyor!

06 Kasım 2017 14:48

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