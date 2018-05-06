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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

İstanbul Gençlik Festivali’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Kübra Dağlı ve İsmail Balaban ile bir araya gelerek kendilerini başarılarından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

06 Mayıs 2018 14:02

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde devam eden İstanbul Gençlik Festivali’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik alanında bulunan Red Bull sporcuları Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Kübra Dağlı ve İsmail Balaban ile bir araya geldi. 

Ziyaret sırasında başarılı sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi İsmail Balaban’a altın kemerini sorarken, 2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası’nın Poomsae kategorisinde 2 altın, 1 bronz madalya kazanan Dünya Şampiyonu Kübra Dağlı’yı başarılarından ötürü tebrik etti.  

 

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