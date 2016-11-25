Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Hacı Fatma Fitnat Hanım Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Cuma namazını açılışını yaptığı camide kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem eşlik etti.

Caminin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Müslümanlara hayırlı olsun diyorum. Caminin inşasını sağlayan hayırseverlere Allah razı olsun diyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın, hayırlı olsun" dedi.

Cenk İşver



