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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Şanlıurfa’daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfadan ayrıldı

06 Ocak 2017 23:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği bir dizi programın ardından kentten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile birlikte Şanlıurfa’daki kanaat önderleri programının ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile Şanlıurfa GAP Havalimanına hareket etti. Erdoğan, kent protokolü ile vedalaştıktan sonra geldiği ana uçağına binerek saat 23.00'da kentten ayrıldı. 

Şinasi İnan

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Şanlıurfadan ayrıldı


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