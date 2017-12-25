Cumhurbaşkanı Erdoğan Savakin kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet Savakin şehrini ziyaret etti. Sudan Cumhurbaşkanı ve eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında karşılayıp ziyaret süresince eşlik ettiler.

Sehirde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi Hanefi Camiini ziyaret ederek burada namaz kıldı. Ayrıca iki Cumhurbaskanı, Aziz Yıldırım’ın imzaladığı firmalar arası işbirliği anlaşmasına refakat ettiler.

ASKERİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Öte yandan, ziyarete iştirak eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Adawi arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.