Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesine son şeklini veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs Perşembe günü açıklanacak olan seçim beyannamesine son şeklini veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesine son şeklini veriyor

22 Mayıs 2018 16:49

AK Parti’de gözler 24 Mayıs’ta açıklanacak olan seçim beyannamesine çevrilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyannameye son şeklini veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Mayıs Perşembe günü açıklanacak olan beyanname; adalet, kalkınma, demokrasi, yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere 6 bölümden oluşacak ve seçim manifestosunun tamamlayıcısı niteliğinde olacak. Beyannamede, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte inşa edilmeye başlanacak olan “güçlü Türkiye” için atılacak adımlar tek tek yer alacak. Ayrıca, ekonomi ve sosyal alanlarda atılacak somut adımlar, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı da beyannamede yer alacak.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç