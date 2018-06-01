Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV - Star TV canlı yayınında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

*Erken seçim kararı bizden kaynaklanmadı. Muhalefet sürekli erken seçim çağrısı yapıyordu. Türkiye'yi erken seçim dedikodusu içinde tutmak istemedik.

*Meydanların dilini iyi bilirim, hayatım meydanlarda geçti. Partimizi kurduğumuz andan itibaren durmaksızın çalıştık. Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bir sıkıntı söz konusu değil. Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor.

*Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bir sıkıntı söz konusu değil. Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor. 300'ün üzerinde milletvekilini hedefliyoruz.

*Ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde Türkiye'de birçok siyasi partiyi de bu seçimlerden sonra bir kenara koyacaktır. İhtimaller üzerine siyaset yapmam, milletime güveniyorum.

*Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş olacak.

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