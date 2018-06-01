Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasete gençlikten itibaren başladım. Partimizi kurduktan itibaren durmaksızın çalıştık. Kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği çok açık görünüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor

01 Haziran 2018 23:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV - Star TV canlı yayınında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

*Erken seçim kararı bizden kaynaklanmadı. Muhalefet sürekli erken seçim çağrısı yapıyordu. Türkiye'yi erken seçim dedikodusu içinde tutmak istemedik.

*Meydanların dilini iyi bilirim, hayatım meydanlarda geçti. Partimizi kurduğumuz andan itibaren durmaksızın çalıştık. Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bir sıkıntı söz konusu değil. Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor.

*Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bir sıkıntı söz konusu değil. Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor. 300'ün üzerinde milletvekilini hedefliyoruz.

*Ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde Türkiye'de birçok siyasi partiyi de bu seçimlerden sonra bir kenara koyacaktır. İhtimaller üzerine siyaset yapmam, milletime güveniyorum.

*Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş olacak.

Ayrıntılar geliyor...

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç