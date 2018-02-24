Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sefer görev emri olanlar hazır olsun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturarak ülkemizin binlerce yıllık komşularından ve ayrılmaz coğrafyadan koparılmak istendiğini süreçte bıçak kemiğe dayandığı için harekete geçtiklerini belirterek, “Teröristin yanında kol kanat gerenler Türkiye’yi korkutabileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Yeni bir dirilişin arifesindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş il kongresinde yaptığı konuşmasına “Kahramanmaraş’ın saygıdeğer güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Dışarıda salonun üç misli bir katılım vardı ve onlara selam vermeden içeri girmemiz doğru olmaz. Şimdi sizlerle beraberiz. Bu heyecanınız, bu coşkunuz ve burada Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kuruluşundan bu güne kadar ak parti, tüm teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahrete intikal etmişlere rahmet niyaz ediyorum” diyerek başladı.

Kahramanmaraş’ın 16 Nisan hal oylamasında yüzde 74 oy oranıyla tüm Türkiye’de 7’inci sırayı alarak destan yazdığına dikkat çeken ve “Siz bir başkasınız be” diyen Erdoğan, “Şiir yazdığınızı biliyorum, ama destan yazdığınızı da öğrendik. Bu Kahramanmaraş’ın seçimlerdeki ortaya koyduğu en iyi neticedir. Bize verdikleri sözü tutan edelere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ın verdiği bu desteği asla unutmayacağız. 2023 hedeflerinde bu şehri yine en önde görmek istiyoruz. Kahramanmaraş, özgürlüğüne, geleceğine her daim sadık çıkmıştır” dedi.

Bıçak kemiğe dayanmıştı

Sınırımızda bir terör devleti kurulmak istendiğine ve buna müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Bıçak kemiğe dayandı, sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturan bizi binlerce yıllık komşularımızdan ayrılmaz coğrafyamızdan koparmak istiyorlar. Teröristin yanında kol kanat gerenler Türkiye’yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar milletimizin sakalını kesmeye benzer. Hal bu ki biz harekette geçmeye başladığımızda o teröristlerin kollarını kanatlarını kırarız. Kesilen sakal gayet gür olarak çıkar, ama giden kol kanar geri gelmez. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 etkisiz hale getirildi. Edeler 15 Temmuz’da ne dedik, meydanları doldurun. Siz ne yaptınız 15 Temmuz’da meydanlara döküldünüz. Ve şimdi de böyle bir karar aldığımız anda önce şahsım milletim ve edeler hep birlikte diyoruz. Biz, dün ne isek bugünde aynıyız. Mehmet’imiz cephede cuma namazını kılıyor elhamdülillah. Ve bundan, nedir biliyor musunuz? Bir milletin küllerinden yeniden dirilmesidir. Hesabı sormaya devam ediyoruz. Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri eninde sonunda bitireceğiz. Evet, Allah’ın yardımı üzerimize olsun. Ve biz de şimdi o müjdeye doğru koşuyoruz. Bu millet Mehmetleri ile beraber inşallah o müjdeye layık olacaktır” dedi.

Sefer görev emri olanlar hazır olsun

Erdoğan, salondan gelen çağrılara da “Afrin’e gitme kararı aldıktan sonra biz sizi buralarda bırakmayız merak etmeyin. Sefer görev emri alanlar hazır olsun” diye cevaplandırarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kardeşlerim, bu nesil özellikle de AK Parti teşkilatlarındakiler tarihi sorumluluklarında çok fazla, yeni bir dirilişin arifesinde bulunuyoruz. Çok anlamlı. 1071’den 2071’e kadar yeni bir önemli bir yola gidiyoruz. 1923’te kurduğumuz Cumhuriyeti 2023 yılında dünyanın en iyi ekonomisi olan ülkeyi kuracağız. Biz hiçbir zaman sadece kendi güvenliğimizi düşünmedik, kendimize ait bir dünya kurmadık kurmayacağız. Biz, kucaklayıcı, kuşatıcı ve inşa ediciyiz. Bu çarpık düzene dur demek millet ve devlet olarak boynumuzun borcu. Suriye’nin Libya’nın Irak’ın ve diğer yıkık şehirlerdeki binaların altında yitip giden o ninelere, o annelere biz kayıtsız kalamayız. Eğer başkalarını yaptığı gibi bu görüntüleri bir film sahnesi gibi izlersek aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar ölüdürler fakat siz bilemezsiniz. Dolaysıyla onlar bizi izliyor, hani diyorlar ya ‘Düğüne gider gibi gidiyorlar ya’ ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana aguşunu açmış duruyor peygamber. Bugün artık yepyeni bir Türkiye var, bugün artık tehditleri ve tehlikeleri sınırları içinde değil sınırlarının ötesinde kaynağı her neresinde ise orada bertaraf eden bir Türkiye var. İnsanlarını refah düzeyini sürekli yücelten bir Türkiye var. Bugün nerede durduğunun farkında, gelecekte nereye durduğunun bir Türkiye var.”

Afrika seyahatine çıkacağını hatırlatan Erdoğan, “Hem insani hem de doğal zenginlikleri açısından en acı örneklerini görüyoruz. Senegal'deki Gore Adası’nı sömürgecileri bir anlatsak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gençlerimizi alacak Afrika’ya götürecek ve insan hayatının nasıl ucuz olduğu orada görecek. Bu milletin ne kadar adil olduğunu orada görecek” dedi.

Erdoğan, 15 yılda sadece Kahramanmaraş’a yapılan kamu yatırımlarının 26 katrilyon olduğunu, eğitimde 5 bin 517 yeni derslik yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Muhammet Özer - Halil Koyun

